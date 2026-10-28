Auf frischer Tat ertappt

Polizei erwischt mutmaßliche Kupferdiebe - sechs Festnahmen

Ihre Beute wäre mehrere zehntausend Euro wert gewesen: Dank eines Zeugen hindert die Polizei mehrere Männer daran hindern, Kupferkabel in einen Transporter zu laden und zu flüchten.

Sechs Festnahmen meldete die Polizei in Darmstadt. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Sechs Festnahmen meldete die Polizei in Darmstadt. (Symbolbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Augenzeuge hat in Darmstadt einen versuchten Diebstahl von Kupferkabel im Wert von mehreren zehntausend Euro in der Nacht verhindert. Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte, nahmen Einsatzkräfte bis zum frühen Morgen sechs Tatverdächtige vorläufig fest. 

Der Zeuge habe eine Gruppe mehrerer Menschen an der Baustelle eines Forschungsunternehmens dabei beobachtet, wie sie die Kabel in zwei auf einem Feld abgestellten Transporter geladen hätten. Gegen 2.15 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, flüchteten die Tatverdächtigen demnach in Richtung eines angrenzenden Waldes.

Fünf Menschen seien unmittelbar durch Polizeistreifen festgenommen worden, ein sechster Tatverdächtiger sei im Rahmen der Fahndung gefasst worden. Die Beamten ermitteln und suchen Zeugen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kupferdiebe stehlen Kabel - mehrere Zehntausend Euro Schaden
Diebstahl

Kupferdiebe stehlen Kabel - mehrere Zehntausend Euro Schaden

Die Täter brechen in eine noch unfertige Trafostation in Rheinmünster ein und stehlen Kupferkabel. Die Ermittler gehen von einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus.

27.10.2026

500 Meter langes Kupferkabel bei Umspannwerk gestohlen
Zeugen gesucht

500 Meter langes Kupferkabel bei Umspannwerk gestohlen

In Nordhessen schlagen Kupferdiebe zu. Mit ihrer Beute gelingt ihnen unerkannt die Flucht. Wie ist die Tat abgelaufen?

22.10.2026

Auf frischer Tat ertappt: Polizeibeamte stoppen Räuber
Zwei Festnahmen

Auf frischer Tat ertappt: Polizeibeamte stoppen Räuber

Ein 26-Jähriger wird kurz nach Mitternacht von zwei Männern angesprochen. Beide wollen offenbar an die Wertgegenstände ihres Opfers kommen. Dank aufmerksamer Polizisten bleibt es bei einem Versuch.

19.09.2026

Kilometerweise Kabel aus Solarpark gestohlen
Kreis Heilbronn

Kilometerweise Kabel aus Solarpark gestohlen

Mitten in der Nacht schlagen Unbekannte in einem Solarpark zu, entwenden teure Kupferkabel. Die Polizei prüft Zusammenhänge zu einer anderen Tat.

05.12.2025

Kupferdiebe schlagen gleich zweimal in Göppingen zu
Kriminalität

Kupferdiebe schlagen gleich zweimal in Göppingen zu

Innerhalb von wenigen Tagen stehlen Unbekannte Hunderte Kilogramm an Kupferkabeln von einem Firmengelände. Die Polizei sichtet Kameraaufnahmen - und entdeckt dabei etwas.

21.05.2025