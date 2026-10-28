Polizei erwischt mutmaßliche Kupferdiebe - sechs Festnahmen
Ihre Beute wäre mehrere zehntausend Euro wert gewesen: Dank eines Zeugen hindert die Polizei mehrere Männer daran hindern, Kupferkabel in einen Transporter zu laden und zu flüchten.
Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Augenzeuge hat in Darmstadt einen versuchten Diebstahl von Kupferkabel im Wert von mehreren zehntausend Euro in der Nacht verhindert. Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte, nahmen Einsatzkräfte bis zum frühen Morgen sechs Tatverdächtige vorläufig fest.
Der Zeuge habe eine Gruppe mehrerer Menschen an der Baustelle eines Forschungsunternehmens dabei beobachtet, wie sie die Kabel in zwei auf einem Feld abgestellten Transporter geladen hätten. Gegen 2.15 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, flüchteten die Tatverdächtigen demnach in Richtung eines angrenzenden Waldes.
Fünf Menschen seien unmittelbar durch Polizeistreifen festgenommen worden, ein sechster Tatverdächtiger sei im Rahmen der Fahndung gefasst worden. Die Beamten ermitteln und suchen Zeugen.