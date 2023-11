Polizei findet Drogen bei Verkehrskontrolle

Kassel (dpa/lhe) - Bei einer Verkehrskontrolle in Kassel haben Polizeibeamte in einem Auto Drogen gefunden und die drei Insassen wegen mehrerer Verstöße festgenommen. Auf dem Sitz des 27-jährigen Mitfahrers seien am Montagabend neben einer Crackpfeife und einem Messer insgesamt 40 Gramm Drogen gefunden worden, darunter auch Chrystal Meth. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Mann wegen des Verdachts des Drogenhandels festgenommen. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung seien zudem Utensilien für die Verpackung und den Verkauf von Rauschgift entdeckt worden.