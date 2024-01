Unter Drogeneinfluss: Festnahme bei Verkehrskontrolle

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - Bei einer Verkehrskontrolle hat die Frankfurter Polizei einen mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehenden Mann festgenommen und Drogen in seinem Auto gefunden. Der 28-jährige sei in der Nacht zum Donnerstag angehalten worden und habe im Zuge der Fahrzeugkontrolle Anzeichen abgegeben, dass er unter Drogeneinfluss stehe, teilte die Polizei mit.