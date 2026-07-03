SEK-Einsatz

Polizei hebt Sperrung nach Brandstiftung in Ingersheim auf

Anwohner dürfen zurück in ihre Wohnungen. Das betroffene Haus bleibt jedoch weiter beschlagnahmt. Was die Ermittler in einem Kanister entdecken.

In Ingersheim soll ein Bewohner den Dachstuhl seines Hauses angezündet haben und Brandsätze geworfen haben. Foto: Jennifer Kramer/dpa
In Ingersheim soll ein Bewohner den Dachstuhl seines Hauses angezündet haben und Brandsätze geworfen haben.

Ingersheim (dpa/lsw) - Nach der mutmaßlich schweren Brandstiftung in einem Wohnhaus in Ingersheim (Landkreis Ludwigsburg) hat die Polizei die Absperrmaßnahmen aufgehoben. Manche Anwohner konnten damit am Donnerstagabend nach rund anderthalb Tagen zurück in ihre Wohnungen, wie die Polizei mitteilte. Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft des Brandobjekts hatte sie aus Sicherheitsgründen für die Dauer der Einsatzmaßnahmen evakuiert.

«Das betroffene Gebäude bleibt zunächst weiterhin als Tatort amtlich beschlagnahmt, da noch Maßnahmen der Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Ludwigsburg erforderlich sind», hieß es in der Mitteilung. Das Gebäude sei unbewohnbar, die Statik müsse fortwährend neu beurteilt werden.

Haftbefehl erlassen

Infolge eines eskalierten Familienstreits soll ein 61-Jähriger am Mittwoch einen Brandsatz von einem Balkon auf eine 42 Jahre alte Verwandte und ihren Begleiter geworfen haben. Später stand der Dachstuhl des Hauses in Flammen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Polizei konnte den Verdächtigen festnehmen, ein Spezialeinsatzkommando war auch vor Ort. Eine Richterin erließ gegen den Mann einen Haftbefehl wegen Verdachts des versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung.

Ammoniak-Lösung in Kanister

Am Donnerstag fanden die Ermittler in einer Garage mehrere Substanzen, die ein Team des Landeskriminalamts untersuchte. Eine zunächst unbekannte Flüssigkeit sei als Ammoniak-Lösung identifiziert worden, teilte die Polizei nun mit. Der Kanister werde fachgerecht entsorgt. «Weitere gefährliche Stoffe wurden bei einer Durchsuchung des Gebäudes nicht mehr aufgefunden.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Streit um Haus eskaliert: Mordermittlungen gegen 61-Jährigen
SEK-Einsatz

Streit um Haus eskaliert: Mordermittlungen gegen 61-Jährigen

In Ingersheim eskaliert ein Familienstreit um ein Wohnhaus. Plötzlich brennt ein Dachstuhl und das SEK rückt an. Was genau passiert ist - und was jetzt mit dem Verdächtigen passiert.

02.07.2026

Eskalierter Streit um Haus - Tatverdächtiger muss in Haft
SEK-Einsatz

Eskalierter Streit um Haus - Tatverdächtiger muss in Haft

In Ingersheim bei Stuttgart wirft ein Mann Brandsätze auf Verwandte und soll danach das Dach eines Hauses angezündet haben. Was genau passiert ist - und warum der Mann jetzt ins Gefängnis muss.

02.07.2026

Haus in Ingersheim nach Brand womöglich einsturzgefährdet
Feuerwehreinsatz in Ingersheim

Haus in Ingersheim nach Brand womöglich einsturzgefährdet

Nach dem Brand in Ingersheim ist das Wohnhaus möglicherweise einsturzgefährdet. Die Ermittlungen zu Ursache und Hintergründen laufen noch.

02.07.2026

Ermittler nennen Einzelheiten zu Festnahmen bei SEK-Einsatz
Kriminalität

Ermittler nennen Einzelheiten zu Festnahmen bei SEK-Einsatz

Vier Menschen werden bei einer Polizeiaktion in Mittelhessen festgenommen. Jetzt wird Näheres zu den Hintergründen bekannt.

26.03.2025

Polizei

SEK-Einsatz bei Zwangsräumung: Mann tot gefunden

Bei Zwangsräumungen kommt es immer wieder zu Polizeieinsätzen. In Berlin-Spandau muss das SEK anrücken. Der Einsatz endet tragisch.

25.07.2023