Brandsätze geworfen und verschanzt: Mann soll in Haft
In Ingersheim eskaliert ein Streit um ein Wohnhaus. Ein Bewohner wirft Brandsätze auf Verwandte und soll danach das Dach des Hauses angezündet haben. Nun muss der Mann vor den Haftrichter.
Ingersheim (dpa) - Nach dem Großeinsatz in einem brennenden Mehrfamilienhaus in Ingersheim nördlich von Stuttgart soll ein 61 Jahre alter Mann nach Willen der Staatsanwaltschaft in Haft. Die Behörde habe beim Amtsgericht Heilbronn den Erlass eines Haftbefehls beantragt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Eine Haftrichterin werde im Laufe des Tages darüber entscheiden, hieß es.
Den Angaben zufolge werden dem Mann versuchter Mord und schwere Brandstiftung vorgeworfen. Der 61 Jahre alte Bewohner des Mehrfamilienhauses soll den Ermittlungen zufolge am Mittwoch einen Brandsatz von einem Balkon des Hauses auf eine 42 Jahre alte Verwandte und deren Begleiter geworfen haben. Diese seien dabei leicht verletzt worden.
Kurze Zeit später hätten Einsatzkräfte der Polizei festgestellt, das Knallkörper aus dem Gebäude geworfen wurden, wenig später sei der Dachstuhl des Hauses in Flammen gestanden. Weil nicht auszuschließen gewesen sei, dass sich auch explosive Stoffe in dem Haus befanden, seien auch Entschärfer des Landeskriminalamts vor Ort gewesen. Ob sich tatsächlich Sprengsätze in dem Haus befanden, sei noch Gegenstand von Ermittlungen, sagte eine Polizeisprecherin.
Während des Brandes habe sich der Mann über Stunden in dem Gebäude aufgehalten, so die Polizei. Nachdem ein Spezialeinsatzkommando Kontakt zu dem Mann aufgenommen hatte, habe er es freiwillig verlassen. Der 61-Jährige wurde bei dem Brand selbst schwer verletzt und kam ins Krankenhaus.