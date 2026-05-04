Einsätze

Polizei in Gießener Innenstadt im Einsatz - Zwei Verletzte

Die Polizei ist zu einem größeren Einsatz in Gießen ausgerückt. Zwei Menschen wurden verletzt. Viele Fragen sind noch offen.

Die Polizei ist in Gießen im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizei ist in Gießen im Einsatz. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lhe) - Seit der Nacht ist die Polizei in der Gießener Innenstadt infolge einer größeren Auseinandersetzung im Einsatz. Zwei Personen seien verletzt worden, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht, teilte Polizei mit. Zu der Auseinandersetzung war es demnach gegen Mitternacht gekommen. Weitere Hintergründe zu dem Einsatz waren zunächst nicht bekannt.

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