Polizei in Gießener Innenstadt im Einsatz - Zwei Verletzte

Gießen (dpa/lhe) - Seit der Nacht ist die Polizei in der Gießener Innenstadt infolge einer größeren Auseinandersetzung im Einsatz. Zwei Personen seien verletzt worden, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht, teilte Polizei mit. Zu der Auseinandersetzung war es demnach gegen Mitternacht gekommen. Weitere Hintergründe zu dem Einsatz waren zunächst nicht bekannt.