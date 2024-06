Polizei in Hessen: 56 Straftaten in erster EM-Woche

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Polizei hat in der ersten Turnierwoche hessenweit 56 Straftaten mit Bezug auf die Fußball-EM festgestellt. Bei den Taten habe es sich unter anderem um «Diebstahl, einfache Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung, das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände, einen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz» gehandelt, teilte die Polizei Frankfurt auf dpa-Anfrage mit. Bislang kam es demnach allerdings zu keinen besonderen oder unvorhergesehenen Vorkommnissen.

Auch beim zweiten Spiel der deutschen Mannschaft am Mittwochabend sei in der Frankfurter Fanzone am Mainufer alles ruhig geblieben. «Hier und da wurden vereinzelt Pyros abgebrannt», teilte ein Polizeisprecher mit.