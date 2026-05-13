Polizei in Hessen teils telefonisch nicht erreichbar
Mehrere Polizeidienststellen in Hessen sind derzeit telefonisch nicht erreichbar. Der Notruf 110 funktioniert aber.
Frankfurt (dpa/lhe) - In ganz Hessen sind aktuell Telefonanlagen der Polizei gestört. Einzelne Polizeidienststellen seien daher telefonisch nicht zu erreichen, teilte das Polizeipräsidium Südhessen mit. Auch andere Polizeipräsidien meldeten Störungen. Der Polizeinotruf 110 sei nicht betroffen.
Derzeit werde mit Hochdruck an der Behebung des Problems gearbeitet, erklärte die Polizeistelle Osthessen. Zu den Ursachen gab es zunächst keine Angaben.