Leichenfund

Polizei nimmt nach Leichenfund in Nersingen 36-Jährigen fest

Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt im Kreis Neu-Ulm gibt sich die Polizei äußerst wortkarg. Ein Verdächtiger ist gefasst, aber viel mehr ist nicht bekannt.

Der Mann wurde am Freitagabend leblos in seiner Wohnung gefunden. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa
Der Mann wurde am Freitagabend leblos in seiner Wohnung gefunden. (Symbolbild)

Nersingen (dpa/lby) - Nach dem Fund eines gewaltsam ums Leben gekommenen Mannes in Nersingen (Kreis Neu-Ulm) hat die Polizei einen 36 Jahre alten Verdächtigen festgenommen. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Schwaben/Südwest in Kempten mitteilte. 

Ansonsten war die Polizei äußerst zurückhaltend mit Informationen. Abgesehen davon, dass das 59 Jahre alte Opfer in seiner Wohnung gewaltsam ums Leben kam, ist nicht bekannt, was sich dort ereignet haben soll. Auch auf Nachfrage enthüllten die Beamten nicht, welche Straftat dem Verdächtigen vorgeworfen wird, er ist deutscher Staatsangehöriger.

Das Polizeipräsidium in Kempten hatte das Tötungsdelikt am Wochenende publik gemacht, seither fahndeten die Beamten mit Hochdruck nach dem Täter. Der Verdächtige wurde schließlich in Neenstetten in Baden-Württemberg festgenommen. Nach Recherchen der «Augsburger Allgemeinen» kannten sich Opfer und mutmaßlicher Täter beruflich. Der Getötete arbeitete demnach in einer Reifenwerkstatt.

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