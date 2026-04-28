Ermittlungsergebnis

Polizei: Raub auf Supermarkt in Grebenstein war vorgetäuscht

Zwei Männer bedrohen angeblich einen Mitarbeiter mit einer Pistole und erbeuten Bargeld. Bei den Ermittlungen stellt sich aber heraus, dass es nie einen Überfall gab.

Die Polizei hat zwei Tatverdächtige ermittelt. (Symbobild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Die Polizei hat zwei Tatverdächtige ermittelt. (Symbobild)

Grebenstein (dpa/lhe) - Der bewaffnete Überfall auf einen Supermarkt in Grebenstein im Landkreis Kassel war nur vorgetäuscht. Wie die Polizei mitteilte, gaben die beiden beteiligten Männer inzwischen zu, dass es nie zu einem echten Überfall kam. Ein Mitarbeiter sowie sein Komplize hätten die Tat inszeniert.

Vergangene Woche am Dienstag war der Polizei ein angeblicher Raub gemeldet worden. Zwei Unbekannte sollen demnach einem Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen und ihn bedroht haben. Danach seien sie mit Bargeld geflüchtet, so der anfängliche Verdacht. Durch widersprüchliche Aussagen zweifelte die Polizei in der Folge daran, dass sich die Tat so zugetragen hatte. 

Die Wohnungen von mehreren Tatverdächtigen seien daraufhin durchsucht und große Teile des erbeuteten Bargelds aufgefunden worden, heißt es. So identifizierte die Polizei neben einem Mitarbeiter einen weiteren Tatverdächtigen. Gegen die 20 und 22 Jahre alten Männer ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat.

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