Polizei schnappt Duo nach Einbruchsserie an Schulen

Böblingen (dpa/lsw) - Nach einer Einbruchsserie in mehreren Schulen im Kreis Böblingen sind ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Die beiden sollen Diebesgut im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen und einen Schaden in etwa gleicher Höhe verursacht haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Polizisten nahmen das Duo nach einer Verkehrskontrolle am Freitag vorläufig fest.

Beute aus diversen Schulen

Streifenbeamte hatten den Wagen mit den beiden Insassen in der Nacht zum Freitag gestoppt und darin potenzielles Einbruchswerkzeug gefunden - sowie ein Schreiben mit dem Briefkopf eines Böblinger Gymnasiums. Die Polizei fand am Schulgebäude frische Einbruchsspuren und stellte fest, dass Räume durchwühlt und Bargeld geklaut worden war.

In den Wohnungen der beiden Verdächtigen fanden die Ermittler unter anderem Laptops und Tablets, die aus anderen Einbrüchen an Schulen stammen. Das Duo wird verdächtigt, für mindestens neun Einbrüche seit Anfang Juni in Schulen im Kreis Böblingen verantwortlich zu sein.