Polizei schnappt Kehrmaschinendiebe
Ein Mann beobachtet in der Nacht Verdächtiges - und hat den richtigen Riecher. Dank seiner Aufmerksamkeit wird der Diebstahl eines teuren Fahrzeugs verhindert.
Offenbach/Main/Obertshausen (dpa/lhe) - Ein Zeuge hat in Obertshausen im Landkreis Offenbach den Diebstahl einer Kehrmaschine verhindert. Er hatte in der Nacht zum Freitag beobachtet, wie vor einem Firmengelände das Fahrzeug in einen Transporter geladen wurde. Er alarmierte daraufhin die Polizei, die mit mehreren Streifen anrückte, wie das Polizeipräsidium Südosthessen berichtete. Es stellte sich heraus, dass die rund 150.000 Euro teure Maschine kurz zuvor geklaut worden war. Sechs Verdächtige im Alter zwischen 21 und 61 Jahren wurden vorläufig festgenommen.
Nach bisherigen Erkenntnissen sollte die Kehrmaschine in die polnische Hauptstadt Warschau gebracht werden. Sie wurde wieder entladen und dem Eigentümer zurückgegeben.