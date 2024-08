Polizei schnappt in Darmstadt Dosenwurst-Diebe

Aufmerksame Zeugen haben einen dreisten Dosenwurst-Diebstahl in Darmstadt aufgeklärt. Aufmerksame Zeugen alarmierten am Montagabend (19.8.) die Polizei, weil sich ein Mann (28) und eine Frau (35) offensichtlich an einem Auto in der Alsfelder Straße zu schaffen machten. Die mutmaßlichen Täter flüchteten, konnten aber durch die ausführliche Personenbeschreibung durch die Zeugen von der Polizei geschnappt und vorläufig festgenommen werden.