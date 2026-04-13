Per Haftbefehl gesucht

Polizei schnappt mutmaßlichen Straftäter nach Zechprellerei

Ein Mann genießt ein Zwei-Gang-Menü und macht sich ohne zu zahlen aus dem Staub. Ein Mitarbeiter verfolgt den Zechpreller und übergibt ihn der Polizei – die sucht ihn bereits wegen anderer Straftaten.

Anstatt seine Rechnung zu bezahlen, machte sich der Mann aus dem Staub. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Anstatt seine Rechnung zu bezahlen, machte sich der Mann aus dem Staub. (Symbolbild)

Bühl (dpa/lsw) - Weil er in einem Restaurant die Zeche geprellt haben soll, ist die Polizei in Bühl (Kreis Rastatt) auf einen Mann aufmerksam geworden, dem mehrere Straftaten vorgeworfen werden. Gegen den 53-Jährigen lag unter anderem ein Haftbefehl wegen Betrugs vor, wie die Polizei mitteilte. Er wurde vorläufig festgenommen.

Der polizeibekannte Mann habe am Sonntag in einem Restaurant ein Zwei-Gang-Menü mit Getränk genossen und das Lokal anschließend ohne zu bezahlen verlassen. Einem Mitarbeiter des Restaurants sei es den Angaben zufolge jedoch gelungen, dem 53-Jährigen zu folgen und ihn zurückzubringen. Im Restaurant wartete bereits die Polizei auf ihn. 

Im Rucksack des Mannes fanden die Beamten unter anderem einen Schreckschuss-Revolver und einen Teleskop-Schlagstock. Einen hierfür erforderlichen «Kleinen Waffenschein» habe der Zechpreller nicht vorweisen können. Weitere Überprüfungen ergaben, dass der 53-Jährige wegen Betrugs gesucht wird und zusätzlich in dringendem Verdacht steht, in der vergangenen Woche versucht zu haben, in eine Wohnung in Ottenhöfen im Schwarzwald (Ortenaukreis) einzubrechen.

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Der Beschuldigte soll heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

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