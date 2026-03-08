Demonstrationen

Polizei setzt hunderte Demonstranten in Stuttgart fest

Linke Aktivisten blockieren eine Querdenker-Demo in Stuttgart und geraten mit der Polizei aneinander. In sozialen Netzwerken kritisieren sie das Vorgehen der Polizei.

Mit einer Gegendemonstration wollten linke Demonstranten nach eigenen Angaben ein Zeichen für eine offene Gesellschaft in Stuttgart setzen. Foto: Marijan Murat/dpa
Mit einer Gegendemonstration wollten linke Demonstranten nach eigenen Angaben ein Zeichen für eine offene Gesellschaft in Stuttgart setzen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Mehrere Hundert Gegendemonstranten aus dem linken Spektrum hat die Polizei in Stuttgart eingekesselt und festgesetzt. Dabei sollen die Demonstranten auch Beamte attackiert haben, wie die Polizei mitteilte. Unter dem Motto «Anarchismus in die Offensive gegen Faschisten» stellten sich die Teilnehmer am Wochenende gegen eine zeitgleich stattfindende Kundgebung aus der Querdenker-Szene. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Gegendemonstranten blockierten den Angaben zufolge den Marienplatz, der eigentlich für die Teilnehmer der ursprünglichen Versammlung vorgesehen war. Unter dem Motto «Neustart Baden-Württemberg steht auf» demonstrierten dort rund 250 Teilnehmer, die der Querdenker-Szene zuzuordnen seien, so die Polizei. Sie sprachen sich demnach für Frieden, Meinungsfreiheit und Bargelderhalt aus. Ursprünglich waren 500 Teilnehmer erwartet worden. 

Polizeibeamte kesselten Gegendemonstranten aus dem linken Spektrum bei der Versammlung der Querdenker-Szene in Stuttgart ein. Foto: Marijan Murat/dpa
Polizeibeamte kesselten Gegendemonstranten aus dem linken Spektrum bei der Versammlung der Querdenker-Szene in Stuttgart ein.

Die Gegendemonstranten wollten mit ihrem Protest eigenen Angaben zufolge ein Zeichen für eine offene Gesellschaft und gegen rechte Normalisierung in Stuttgart setzen. Das teilten sie in einem Post auf Instagram mit. 

Aktivisten verärgert über Vorgehen der Polizei

Die Beamten hätten die Gegendemonstranten persönlich sowie per Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, den Platz zu räumen, hieß es in dem Posting weiter. Die Demonstranten hätten dies jedoch ignoriert. Polizisten drängten sie schließlich vom Platz. 

Über das Vorgehen der Polizei äußerten sich die Aktivisten verärgert in den sozialen Netzwerken. Zu einem Bild auf Instagram, das zahlreiche Demonstranten und eine Polizeikette zeigt, schrieben sie: «Deutsche Polizisten schützen Faschisten!»

Auch am Rand der Demo hat es mehrere Festnahmen gegeben. Foto: Marijan Murat/dpa
Auch am Rand der Demo hat es mehrere Festnahmen gegeben.

Polizei wirft Gegendemonstranten Gewalt gegen Beamte vor

Die Polizei teilte mit, die Beamten seien von vermummten Demonstranten geschlagen und getreten worden, als sie die Aktivisten zurückdrängten. Die Polizisten hätten daraufhin Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt. Verletzt wurde nach Angaben des Sprechers niemand. Schließlich umstellten die Beamten demnach die Aktivisten und setzten diese fest.

Von 323 Menschen seien wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch die Personalien aufgenommen worden, hieß es weiter. Bei mehreren Demonstranten seien zudem Messer gefunden worden. Auch am Rand der Demo habe es mehrere Festnahmen gegeben, in Haft sei kein Demonstrant gekommen. Die eigentliche Demonstration aus der Querdenker-Szene sei hingegen friedlich verlaufen, so die Polizei.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizei: Gegendemonstranten greifen Beamte in Stuttgart an
Demonstrationen

Polizei: Gegendemonstranten greifen Beamte in Stuttgart an

In Stuttgart versammeln sich Menschen aus der Querdenker-Szene zu einer Demonstration. Linke Gegendemonstranten greifen laut Polizei Beamte an.

07.03.2026

Gegendemonstranten verhindern «Schweigemarsch»
Gegendemonstration

Gegendemonstranten verhindern «Schweigemarsch»

Rund 800 Menschen stoppen eine Demonstration in Darmstadt. Was hinter dem Streit um das Gedenken an die «Brandnacht» im Zweiten Weltkrieg steckt.

12.09.2025

Polizei: Linke Demonstranten greifen in Reutlingen Beamte an
Demonstrationen

Polizei: Linke Demonstranten greifen in Reutlingen Beamte an

Als Teil eines bundesweiten Aktionstages versammeln sich in Reutlingen Menschen zu einer «Gemeinsam für Deutschland»-Demonstration. Linke Gegendemonstranten greifen nach Polizei-Angaben Beamte an.

26.04.2025

«Querdenker» demonstrieren in Berlin
Protestzug durch Berlin

«Querdenker» demonstrieren in Berlin

Tausende Demonstranten ziehen durch Berlin. Friedenstauben und Peace-Zeichen sind immer wieder zu sehen. Bei der «Querdenken»-Demo geht es aber auch noch einmal um das Thema Corona.

03.08.2024

Zwei Festnahmen bei Demonstrationen in Frankfurt
Frankfurter Innenstadt

Zwei Festnahmen bei Demonstrationen in Frankfurt

Mehrere hunderte Menschen haben sich am Samstag in Frankfurt an einer Demonstration und einem Gegenprotest beteiligt. Auch zu vereinzelten Festnahmen kam es.

25.05.2024