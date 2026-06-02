Seit November 2025

Polizei stoppt mutmaßliche Glücksspiel-Bande in Gaststätte

In Heilbronn hat die Polizei eine mutmaßlich illegale Pokerrunde in einer Gaststätte gestoppt. Mehrere Verdächtige wurden festgenommen. Was die Ermittler dabei entdeckten.

Die Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen. (Symbolbild) Foto: Annette Riedl/dpa
Die Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Eine mutmaßlich illegale Glücksspielrunde haben Ermittler in Heilbronn aufgedeckt. Drei Männer im Alter von 44, 42 und 30 Jahren sollen in banden- und gewerbsmäßiger Struktur Pokerspiele veranstaltet haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Spiele haben demnach seit November 2025 in einer Gaststätte teilweise zweimal wöchentlich stattgefunden.

In der Nacht auf Freitag ertappten die Beamten die Verdächtigen bei der Pokerrunde und nahmen sie fest. Neben den drei Männern wurden auch zwölf mutmaßliche Spieler festgenommen. Bei den anschließenden Durchsuchungen fanden die Beamten eine mittlere fünfstellige Bargeldsumme sowie einen Pokertisch. Außerdem stellten sie einen Teleskopschlagstock und ein Pfefferspray sicher.

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