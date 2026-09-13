Einsatz im Kreis Esslingen

Polizei umstellt Wohnhaus - Festnahme nach Familienstreit

In Neckartailfingen rückt die Polizei mit einem Großaufgebot aus. Ein Mann wird festgenommen, eine Frau ist leicht verletzt.

Nach dem Einsatz sind noch viele Fragen offen. Foto: Enrique Kaczor/dpa
Nach dem Einsatz sind noch viele Fragen offen.

Neckartailfingen (dpa/lsw) - Wegen familiärer Streitigkeiten ist die Polizei in Neckartailfingen (Landkreis Esslingen) zu einem größeren Einsatz ausgerückt und hat ein Wohnhaus umstellt. Ein Mann wurde festgenommen, eine Frau leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. 

Die eingesetzten Kräfte forderten den Mann demnach dazu auf, aus dem Haus zu treten. Daraufhin ließ er sich den Angaben zufolge widerstandslos festnehmen. Wie die Frau verletzt wurde, ist bisher unklar. Um was es bei dem Streit ging, konnte die Polizei zunächst ebenfalls nicht sagen.

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