Polizei warnt vor «Benzinbettlern»

Weilmünster/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Polizei hat vor sogenannten Benzinbettlern im Landkreis Limburg-Weilburg gewarnt. Zwei Personen sollen an einer Landstraße bei Weilmünster vorgetäuscht haben, in einer Notlage gewesen zu sein und andere Menschen zum Anhalten gebeten haben, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin seien die Leute um Benzin angebettelt worden. Dabei handle sich um eine Betrugsmasche, hieß es in der Mitteilung.