Polizei zieht illegal getuntes Auto aus dem Verkehr

Reichelsheim (dpa/lhe) - Bei einer Verkehrskontrolle in Reichelsheim (Odenwaldkreis) hat die Polizei ein getuntes Auto aus dem Verkehr gezogen. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, waren an dem Wagen neben legalen auch einige illegale Umbauten zur Leistungssteigerung gemacht worden. Unter anderem habe man bei der Kontrolle am Dienstag einen zusätzlichen Tank mit Pumpensteuerung im Kofferraum entdeckt. Nach Angaben der Polizei erwarten den Fahrer ein Bußgeld im dreistelligen Bereich sowie ein Punkt in Flensburg. Zudem sei die Betriebserlaubnis für das Auto vorübergehend entzogen worden.