Erbach: Über 50 Mängel - Polizei zieht desolaten Transporter aus dem Verkehr

Erbach. Ein 48-jähriger Transportfahrer ist am Dienstagvormittag auf der Bundesstraße 45 von Beamten der Verkehrsinspektion gestoppt worden, weil dessen Fahrzeug schon beim ersten Anschein einen desolaten Eindruck auf die Ordnungshüter machte, wie das Polizeipräsidium Südhessen in einer Pressemeldung mitteilte. Die Verkehrsspezialisten stellen sofort etliche, teils schwerwiegende Mängel fest. So war die Aufnahme der Plattfederung der Hinterachse in Folge einer Durchrostung beidseitig ausgerissen und hatte kaum noch Führung. Der Transporter wurde anschließend durch einen Sachverständigen des TÜV Hessen untersucht. Hierbei traten insgesamt 52 Mängel zu Tage, von denen 46 Mängel als erheblich und zwei Mängel als gefährlich eingestuft wurden.