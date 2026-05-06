Unfälle

Polizeibeamtin bei Unfallaufnahme auf Autobahn angefahren

Ein 53-Jähriger verliert auf der A7 die Kontrolle über sein Auto und schleudert in eine Polizeibeamtin. Die Südfahrbahn war zeitweise voll gesperrt.

Die Polizeibeamtin wurde bei dem Unfall nicht lebensbedrohlich verletzt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die Polizeibeamtin wurde bei dem Unfall nicht lebensbedrohlich verletzt. (Symbolbild)

Fulda (dpa/lhe) - Eine Polizeibeamtin ist bei einer Unfallaufnahme auf der A7 von einem Auto angefahren worden. Die 31-jährige Frau wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach war ein 53 Jahre alter Mann am Dienstagabend in Richtung Fulda unterwegs, als ein Polizeiwagen aufgrund einer anderen Unfallaufnahme auf dem dortigen Standstreifen stand. Blaulicht und Warnblinker des Streifenwagens seien eingeschaltet gewesen. 

Nach Angaben der Polizei verlor der 53-Jährige beim Abbremsen seines Pkw die Kontrolle über das Fahrzeug und wurde nach rechts in Richtung Schutzplanke geschleudert. Dabei sei die Polizistin, die neben dem Polizeiwagen gestanden habe, erfasst und in Richtung Böschung geschleudert worden. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 53 Jahre alte Autofahrer wurde nicht verletzt, wie es hieß.

Die Südfahrbahn der A7 in Richtung Fulda/Hünfeld sei zwischenzeitlich voll gesperrt worden. Der Schaden wurde auf rund 60.000 Euro geschätzt.

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