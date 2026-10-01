Unruhe in der Abschiebehaft

Polizeieinsatz in Pforzheimer Abschiebehafteinrichtung

In der Pforzheimer Abschiebehaft läuft ein größerer Polizeieinsatz. Was bislang bekannt ist.

Die Polizei ist in einer Abschiebehafteinrichtung im Einsatz. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Polizei ist in einer Abschiebehafteinrichtung im Einsatz. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - In einer Abschiebehafteinrichtung in Pforzheim läuft ein größerer Polizeieinsatz. Am Abend hatten Bedienstete der Justizvollzugsanstalt nach Angaben der Polizei renitente Insassen gemeldet. Was genau passiert ist, war zunächst nicht bekannt. 

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt, so die Polizei weiter. Eine konkrete Gefahr für unbeteiligte Menschen außerhalb oder innerhalb des betroffenen Gebäudes bestehe nicht. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an.

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