Schnelle Hilfe

Polizisten retten 94-Jährigen nach Sturz in die Lahn

Bei Astschnittarbeiten fällt ein 94-Jähriger in Gießen in die rund sieben Grad kalte Lahn. Eine aufmerksame Passantin hörte seine Hilferufe – und zwei Polizisten sind zum Glück schnell zur Stelle.

Die beiden Polizisten haben mit ihrem beherzten Eingreifen wohl Schlimmeres verhindert. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Die beiden Polizisten haben mit ihrem beherzten Eingreifen wohl Schlimmeres verhindert. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lhe) - Zwei Polizisten haben einen 94-jährigen Mann in Gießen aus der etwa sieben Grad kalten Lahn gerettet. Der Senior war am Freitagmittag in Höhe eines Rudervereins bei Astschnittarbeiten in den Fluss gefallen und habe um Hilfe gerufen, wie die Polizei mitteilte. Darauf sei eine Passantin aufmerksam geworden und habe den Notruf gewählt. 

Eine Streife der Polizeistation Gießen Nord sei kurz darauf vor Ort eingetroffen. Die beiden Beamten hätten den Ernst der Lage sofort erkannt, seien den Hang hinuntergelaufen und in den Fluss gestiegen. In hüfthohem Wasser griffen sie den Mann und brachten ihn ans Ufer. Sie zogen den 94-Jährigen den Hang hinauf und übergaben den unterkühlten, aber ansprechbaren Mann an den Rettungsdienst. Dieser brachte den Senior ins Krankenhaus.

Die beiden Polizisten waren nach dem Vorfall zwar durchnässt und schmutzig, blieben aber unverletzt. Nach einer warmen Dusche und in trockener Kleidung hätten sie ihren Dienst fortsetzen können. Dank des Notrufs und der beherzten Rettungsaktion der beiden Beamten «konnte Schlimmeres verhindert werden», hieß es in der Mitteilung.

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