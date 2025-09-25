Bildnis verschwunden Porträtbild von Kindergrab gestohlen Ein Porträt auf einem Grabstein wird von einem Kindergrab gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. 25.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Friso Gentsch/dpa Die Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe. (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Polizei ermittelt Grabstein in Wald-Michelbach gestohlen: Witwer steht vor leerer Ruhestätte Unbekannte haben in Wald-Michelbach einen kompletten Grabstein vom Friedhof in Gadern entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise. 21.07.2025 Appell Abtsteinach: Solarleuchte von Kindergrab gestohlen - Familie appelliert an Dieb Eine LED-Leuchte sorgte für Licht auf einem Abtsteinacher Kindergrab - doch sie wurde gestohlen. Die Familie wendet sich an den unbekannten Täter. 08.05.2025 Kriminalität Fünf Bronze-Platten von Gedenkstätte gestohlen Die Platten erinnern an die Namen gefallener Soldaten. Gegen die Täter wird unter anderem wegen Störung der Totenruhe ermittelt. 24.04.2025 Schriesheim Kupfer-Schriftzug von Grabstein gestohlen Diese Diebe machen vor nichts Halt: Auf dem Schriesheimer Friedhof wurden die Namen der Verstorbenen von Grabsteinen gestohlen 06.11.2024 Weinheim Grabstein in Weinheim spurlos verschwunden Ein Grabstein ist spurlos vom Weinheimer Hauptfriedhof verschwunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. 23.05.2024