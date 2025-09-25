Bildnis verschwunden

Porträtbild von Kindergrab gestohlen

Ein Porträt auf einem Grabstein wird von einem Kindergrab gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Die Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe. (Symbolbild)
