Profivertrag für Ben Nink bei Wehen Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Fußball-Zweitligist SV Wehen Wiesbaden hat Talent Ben Nink mit einem Profivertrag ausgestattet. Das teilten die Hessen am Dienstag mit. Der 16 Jahre alte Nachwuchskicker trainiert bereits bei den Profis und stand am 17. Spieltag beim FC St. Pauli erstmals im Zweitliga-Kader. Im Februar debütierte der beidfüßig starke Defensivspieler in der deutschen U17-Nationalmannschaft. «Er ist ein Spieler mit großem Potenzial, der von seiner Integration zu den Profis im letzten Sommer ungemein profitiert hat», sagte der Sportliche Leiter Paul Fernie.