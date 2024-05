Prügelei zwischen mehreren Frauen am Vatertag

Löhnberg (dpa/lhe) - Mehrere betrunkene Frauen haben sich auf einer Vatertagsveranstaltung geprügelt. Zunächst sollen am Donnerstagabend in Niedershausen (Kreis Limburg-Weilburg) zwei Frauen in Streit geraten sein, wie das Polizeipräsidium Westhessen am Freitag mitteilte. Daraufhin soll eine weitere Frau handgreiflich geworden sein, was zu einer Schlägerei mit mehreren beteiligten Frauen geführt haben soll. Dabei soll es auch zu einem Glaswurf und Tritten gekommen sein. Als die Polizei eintraf, musste sie die alkoholisierten Frauen vor weiteren Angriffen aufhalten. Drei Frauen wurden bei der Prügelei verletzt, zwei mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle Beteiligten erhielten einen Platzverweis. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.