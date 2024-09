Radfahrer attackiert Hundehalter: zwei Jahre Haft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer gefährlichen Attacke auf einen Hundebesitzer ist der Angreifer zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Die Strafe werde nicht zur Bewährung ausgesetzt, sagte die Vorsitzende Richterin des Schöffengerichts am Amtsgericht Frankfurt. Der 43-Jährige hatte den Hundebesitzer mehrfach geschlagen, getreten und mit Pfefferspray besprüht. So brach er dem 55-Jährigen zwei Rippen und verletzte seine Augen. Zudem diagnostizierten später die Ärzte im Krankenhaus eine Schädelprellung sowie einen Pneumothorax, eine gefährliche Verletzung an der Lunge. Der Angeklagte hatte seinem Opfer zudem gedroht, ihn und seine Freundin zu töten.