Unfall in Offenburg

Radfahrer kreuzt Straße und wird schwer verletzt

Lebensgefahr nach Crash: Ein Radfahrer wird beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto erfasst.

Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Stephan Jansen/dpa
Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Offenburg (dpa/lsw) - In Offenburg (Ortenaukreis) ist ein 84 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Radfahrer plötzlich die Straße gekreuzt. Dabei sei er seitlich mit einem Auto zusammengestoßen und gestürzt. Der Mann wurde in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der Autofahrer, mit dem der Mann kollidierte, blieb unverletzt.

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