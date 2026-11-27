Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein 64 Jahre alter Fahrradfahrer ist knapp zwei Wochen nach einem Unfall in Karlsruhe gestorben. Der Mann war bei dem Unfall mit seinem Pedelec frontal gegen einen abgestellten Anhänger gefahren, der mit einer Warnbake abgesichert war, wie die Polizei mitteilte. Er kam demnach schwer verletzt ins Krankenhaus, wo er schließlich starb. Als Unfallursache könne ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden, hieß es.