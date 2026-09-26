Verkehr

Radfahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

Ein Unfall zwischen einem Lastwagen und einer Radfahrerin hat verheerende Folgen.

Für die Radfahrerin kommt jede Hilfe zu spät. Sie stirbt noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Für die Radfahrerin kommt jede Hilfe zu spät. Sie stirbt noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Schlier (dpa/lsw) - Eine Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen tödlich verletzt worden. Die 63-Jährige sei ein Stück von dem Lastwagen mitgeschleift worden, erklärte ein Polizeisprecher. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort bei Schlier (Kreis Ravensburg) starb. 

Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht klar. Ein Gutachter war am Unfallort und soll nun den genauen Hergang rekonstruieren.

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