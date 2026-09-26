Radfahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen
Ein Unfall zwischen einem Lastwagen und einer Radfahrerin hat verheerende Folgen.
Schlier (dpa/lsw) - Eine Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen tödlich verletzt worden. Die 63-Jährige sei ein Stück von dem Lastwagen mitgeschleift worden, erklärte ein Polizeisprecher. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort bei Schlier (Kreis Ravensburg) starb.
Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht klar. Ein Gutachter war am Unfallort und soll nun den genauen Hergang rekonstruieren.