Nächtliche Gewalttat

Rätsel um Angriff auf 20-Jährigen in Ulm

Mehrere Menschen sollen sich in Ulm nachts verabredet haben. Wenig später erleidet ein Mann Stich- und Schnittverletzungen - und die Kripo sichert verdächtige Gegenstände.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren in der Ulmer Innenstadt. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Kriminalpolizei sicherte Spuren in der Ulmer Innenstadt. (Symbolbild)

Ulm (dpa) - Ein Mann ist nachts in der Ulmer Innenstadt angegriffen und verletzt worden. Der 20-Jährige erlitt Stich- und Schnittverletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich mehrere beteiligten Personen in der Nacht von Freitag auf Samstag verabredet und getroffen haben. Das ergaben Zeugenbefragungen. Bei diesem mutmaßlichen Treffen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren in der Innenstadt. Dabei kamen auch Polizeihunde zum Einsatz. Die Beamten fanden Gegenstände, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Diese werden nun kriminaltechnisch untersucht. Es liegen laut Polizei derzeit keine Hinweise auf eine Gefährdung der Anwohner oder Unbeteiligter vor.

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