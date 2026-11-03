Räuber verletzt Mann mit Messer im Gesicht und erbeutet Geld

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Raub ist ein Mann in Stuttgart mit einem Messer im Gesicht verletzt worden. Zwei Männer bedrohten den Mann in der Nacht auf der Straße und forderten Geld, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Einer von ihnen soll mehrmals mit dem Messer zugestochen, dabei aber nur die Jacke des Opfers erwischt haben. Darüber hinaus verletzte er den Mann im Gesicht. Die Täter erbeuteten 350 Euro Bargeld. Die Polizei hat den Angaben nach mittlerweile einen Tatverdächtigen ermittelt. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.