Raubüberfall auf Tankstelle
Mit einer Schusswaffe betritt ein Unbekannter eine Tankstelle und raubt Geld sowie Zigaretten. Die Polizei sucht nach dem Täter.
Homberg (dpa/lhe) - Ein Mann hat eine Tankstelle in Knüllwald-Remsfeld (Schwalm-Eder-Kreis) überfallen. Am frühen Sonntagmorgen raubte er Geld und Zigaretten, wie die Polizei mitteilte. Dabei drohte er mit einer Schusswaffe. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß. Die Polizei sucht nach dem Täter. Zur Höhe des Raubguts könne noch keine Angabe gemacht werden, hieß es am Morgen.