Rauch in Schule festgestellt – Gebäude geräumt
Brandmelde-Alarm in Neckarsulm: Rauch im Technikraum sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Was die Einsatzkräfte entdeckten.
Neckarsulm (dpa/lsw) - Wegen einer Rauchentwicklung ist eine Schule mit 150 Schülern in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) evakuiert worden. Der Brandmeldealarm hatte am Vormittag ausgelöst, zahlreiche Einsatzkräfte rückten daraufhin zu einem Großeinsatz aus. Die Feuerwehr stellte eine Rauchentwicklung in einem Technikraum des Gebäudes im Untergeschoss fest, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein offenes Feuer habe es nicht gegeben. Vermutlich sei ein technischer Defekt Ursache des Rauchs gewesen. Verletzt wurde niemand.