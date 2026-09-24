Ursache in Technikraum

Rauch in Schule festgestellt – Gebäude geräumt

Brandmelde-Alarm in Neckarsulm: Rauch im Technikraum sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Was die Einsatzkräfte entdeckten.

Die Feuerwehr stellte fest, dass der Rauch aus dem Keller kam. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa
Die Feuerwehr stellte fest, dass der Rauch aus dem Keller kam. (Symbolbild)

Neckarsulm (dpa/lsw) - Wegen einer Rauchentwicklung ist eine Schule mit 150 Schülern in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) evakuiert worden. Der Brandmeldealarm hatte am Vormittag ausgelöst, zahlreiche Einsatzkräfte rückten daraufhin zu einem Großeinsatz aus. Die Feuerwehr stellte eine Rauchentwicklung in einem Technikraum des Gebäudes im Untergeschoss fest, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein offenes Feuer habe es nicht gegeben. Vermutlich sei ein technischer Defekt Ursache des Rauchs gewesen. Verletzt wurde niemand.

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