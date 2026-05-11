Feuerwehr

Rauch in Wohnung: Polizei findet leblosen Mann

In einer Wohnung im Odenwaldkreis wird ein 64 Jahre alter Mann tot entdeckt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei nicht von einem Fremdverschulden aus.

Der 64 Jahre alte Mann verstarb mutmaßlich an einer inneren medizinischen Ursache. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Der 64 Jahre alte Mann verstarb mutmaßlich an einer inneren medizinischen Ursache. (Symbolbild)

Erbach (dpa/lhe) - Bei einem Feuerwehreinsatz in Erbach im Odenwaldkreis ist ein 64 Jahre alter Mann leblos in seiner Wohnung gefunden worden. Die Einsatzkräfte seien in der Nacht zu Montag wegen einer Rauchentwicklung in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Erbach alarmiert worden, teilte die Polizei mit. 

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Demnach habe sich der Rauch aufgrund von angebranntem Essen entwickelt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehe man davon aus, dass der 64 Jahre alte Mann während des Kochens an einer inneren medizinischen Ursache verstorben sei. Ein Fremdverschulden werde derzeit ausgeschlossen. Sachschaden sei nicht entstanden. Das Gebäude war nach dem Durchlüften weiter bewohnbar.

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