Raunheim: Ermittlungen zu geschreddertem Papier dauern an

Raunheim (dpa/lhe) - Auch acht Tage nach einem Bürgerentscheid in Raunheim (Landkreis Groß-Gerau) laufen die Ermittlungen wegen des Verdachts der Fälschung von Wahlunterlagen weiter. Die händische Auswertung des sichergestellten, geschredderten Papiers dauere weiter an und sei sehr aufwendig, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt der Deutschen Presse-Agentur.

Der Bürgerentscheid um die Abwahl des Raunheimer Bürgermeisters David Rendel (SPD) war am 28. September gescheitert, er bleibt im Amt. Zwar hatte eine deutliche Mehrheit gegen ihn gestimmt, das erforderliche Quorum wurde aber nicht erreicht. Hintergrund ist ein Streit um die Rückzahlung von Provisionen, die an einen Mitarbeiter eines städtischen Eigenbetriebs gezahlt worden waren. Die Stadtverordnetenversammlung hatte den Magistrat aufgefordert, die bereits geleisteten Provisionszahlungen zurückzufordern. Rendel hatte dagegen argumentiert, dass dies Sache des Magistrats sei. Bei einem Rechtsstreit vor dem Amtsgericht Darmstadt entschied das Gericht 2023 gegen Rendel.

An dem Wahlabend hatte ein Mitarbeiter der Stadt die Polizei nach Schließung des Wahllokals im Rathaus über den Fund von zwei Müllsäcken mit geschreddertem Papier im Keller des Gebäudes informiert. Daraufhin hatten die Beamten die beiden Müllsäcke mitsamt Inhalt sichergestellt.

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Nach bisherigen Erkenntnissen handele es sich um Briefwahlunterlagen, doch sei noch nicht sicher, aus welchem Wahljahr und von welcher Wahl diese stammen, ob sie von Wählern ausgefüllt wurden oder ob es sich möglicherweise um überzählige, nicht von Wählern ausgefüllte Unterlagen handele und ob ein Zusammenhang mit dem Bürgerentscheid bestehe, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.