Razzia: Vermögenswerte von vier Millionen Euro beschlagnahmt

Darmstadt (dpa/lhe) - Bei Razzien insbesondere im Landkreis Bergstraße hat die Polizei mehr als vier Millionen Euro an Vermögenswerten sichergestellt. Bei den Ermittlungen sei ein großangelegter Drogenanbau und -handel aufgedeckt worden, wie die Polizei mitteilte. Bereits am vergangenen Donnerstag durchsuchte die Polizei 19 Wohn- und Geschäftsräume, vor allem in Bürstadt und Lampertheim (beide Landkreis Bergstraße). Drei Wohnungen wurden auch in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg durchsucht.