Rechnungshofpräsident mahnt: Auf Folgekosten achten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der scheidende hessische Rechnungshofpräsident Walter Wallmann hat dem Land wichtige Mahnungen ins Stammbuch geschrieben. So sollte das Geld aus dem Investitionspaket des Bundes ausschließlich in Projekte investiert werden, für die wirklich ein Bedarf besteht, erklärte er bei der Vorstellung des Jahresberichtes für die Landesfinanzen 2023 in Wiesbaden. Aus Sicht Wallmanns dürfen nur absolut notwendige Investitionen getätigt werden. Die zusätzlichen Mittel dürften nicht in den Konsum fließen.