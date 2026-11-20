Regen, Frost und Glätte zum Wochenende in Hessen
In Hessen ist es zunächst regnerisch, vor allem im Süden teils bis in die Nacht. Zum Wochenende lockert es auf. Nachts kommt der Frost.
Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen klingt der Regen zum Wochenende allmählich ab. Während es am Freitag zunächst verbreitet nass bleibt, können sich die Menschen am Samstag auf freundlichere Abschnitte einstellen. Nachts drohen allerdings Frost und Glätte, wie der Deutsche Wetterdienst(DWD) mitteilte.
Der Freitag startet bedeckt und regnerisch, gebietsweise mit kräftigen Regenfällen. Die Temperaturen erreichen 6 bis maximal 12 Grad. In der Nacht zum Samstag zieht der Regen laut DWD nach Süden ab. Die Temperaturen sinken auf 3 bis minus 3 Grad. Vor allem im Norden und im Bergland besteht Glättegefahr. Verkehrsteilnehmer sollten vorsichtig sein.
Der Samstag bleibt überwiegend trocken. Im Norden sind allerdings noch vereinzelt Regenschauer möglich. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen 4 und 9 Grad. In der Nacht zum Sonntag wird es verbreitet frostig mit Temperaturen zwischen 0 und minus 3 Grad. Es kann erneut glatt werden. Am Sonntag bleibt es überwiegend wolkig, im Norden teils neblig-trüb. Regen ist kaum zu erwarten. Die Temperaturen erreichen 3 bis 6 Grad.