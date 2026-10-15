Regen und Schauer am Samstag – örtlich droht Bodenfrost
In Hessen lösen sich Nebel und Wolken nur langsam auf, am Wochenende wird es dann deutlich kühler.
Offenbach am Main (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen müssen heute vielerorts länger warten, bis sie die Sonne zu Gesicht bekommen. Der zähe Nebel löst sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) teilweise nur langsam auf. Es bleibt bei Höchsttemperaturen von bis zu 19 Grad niederschlagsfrei. Über dem Norden hängen teils dichte Wolken. Ähnlich präsentiert sich das Wetter auch am Freitag.
Am Wochenende ändert sich das Wetter. Am Samstag setzt zeitweise Regen ein, auch einzelne Schauer sind laut DWD zu erwarten. Es wird deutlich kühler als an den Vortagen. Die Höchstwerte erreichen nur noch 12 bis 15 Grad, in höheren Lagen 8 Grad. In der Nacht zum Sonntag gehen die Temperaturen auf 6 bis 3 Grad zurück, örtlich droht leichter Bodenfrost. Auch am Sonntag bleibt die Wetterlage weitgehend unverändert.