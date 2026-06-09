Landtag

Regierungserklärung zu Kultur in Krisenzeiten

Hessens Kunstminister Gremmels spricht im Landtag über die Bedeutung der Kultur für die Demokratie. In seiner Regierungserklärung soll es auch um die Kunstfreiheit gehen.

Hessens Kulturminister Timon Gremmels (SPD) will im Wiesbadener Landtag eine Grundsatzrede halten. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Hessens Kulturminister Timon Gremmels (SPD) will im Wiesbadener Landtag eine Grundsatzrede halten. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wie geht es Hessens Kultur in krisenreichen Zeiten? Kunst- und Kulturminister Timon Gremmels (SPD) gibt beim Auftakt der Plenarwoche im Wiesbadener Landtag an diesem Dienstag eine Regierungserklärung ab (voraussichtlich 15.30 Uhr). Ihr Titel lautet: «Hessen stärkt die Kunstfreiheit – Kultur sichert Demokratie und Zusammenhalt».

Die Wirtschaft schwächelt, die Steuereinnahmen sinken, der Spardruck steigt. Das hat auch Auswirkungen auf Einrichtungen und Veranstaltungen der Kultur. Zugleich steigt mit der Polarisierung der Parteienlandschaft der Druck auf die Demokratie. Das Verhältnis von politischer Haltung und Kunstfreiheit rückt mehr in den Fokus. Erwartet wird, dass Themen dieser Art in Gremmels' Rede und der sich anschließenden Debatte im Landtag eine Rolle spielen könnten.

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