Regnerische Tage und Gewittergefahr in Hessen
Der Deutsche Wetterdienst warnt: In Hessen bleibt es unbeständig, örtliche Gewitter und starke Böen sind möglich. Was die nächsten Tage bringen.
Offenbach (dpa/lhe) - Hessen stehen weiter regnerische und bewölkte Tage bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, ist am Mittwoch mit gebietsweisen Schauern zu rechnen. Ab dem Mittag sind auch örtliche Gewitter möglich. Dabei kann es im Umfeld von Gewittern zu starken bis stürmischen Böen kommen. Bei wechselnder Bewölkung werden maximal 16 bis 19 Grad erwartet.
Auch am Donnerstag wird es den Meteorologen zufolge wechselnd bis stark bewölkt, dazu 17 bis 20 Grad. Es könnte weiterhin schauerartig regnen, einzelne Gewitter werden ebenfalls nicht ausgeschlossen. Am Freitag ist weiterhin mit wechselnder Bewölkung zu rechnen. Zeitweise könnte es erneut schauerartig regnen. Dabei wird es mit maximal 22 Grad etwas wärmer.