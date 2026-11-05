Brände

Reihenhaus nach Feuer in Dachstuhl unbewohnbar

Bis in die Nacht war die Feuerwehr mit dem Löschen des Brandes in einem Reihenhaus beschäftigt. Die Bewohner können vorerst nicht mehr dorthin zurückkehren.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Reihenhaus in Mannheim ist nach einem Brand am späten Abend zunächst unbewohnbar. Das Feuer brach im Dachgeschoss des Hauses aus, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner konnten sich demnach selbst retten und das Haus rechtzeitig verlassen. Sie seien bei Angehörigen untergekommen.

Warum das Feuer im Stadtteil Almenhof ausbrach, ist bislang unklar. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht.

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