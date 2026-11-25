Reinigungsfahrzeug kracht in Straßenbahn
Ein Schienen-Reinigungsfahrzeug bleibt an einem Bahnübergang hinter einer Straßenbahn stehen und fährt plötzlich rückwärts. Wie es zum Zusammenstoß kam.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Reinigungsfahrzeug für Schienen ist in Karlsruhe mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.
Das Fahrzeug sei am Dienstagnachmittag an einem Bahnübergang zunächst hinter dem ersten Wagen der Bahn stehen geblieben und dann aus unbekanntem Grund rückwärts gefahren. Dabei sei es mit dem zweiten Wagen kollidiert. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 150.000 Euro. Die Strecke war bis zum Nachmittag gesperrt.