100.000 Euro Schaden

Rettung kommt zu spät - Hund stirbt bei Hausbrand

Nachbarn bemerken Rauch und rufen die Feuerwehr. Was die Einsatzkräfte in dem Haus in Zell am Harmersbach fanden und wo das Feuer ausbrach.

Für den verletzten Hund kam die Rettung durch die Feuerwehr zu spät. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Für den verletzten Hund kam die Rettung durch die Feuerwehr zu spät. (Symbolbild)

Zell am Harmersbach (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Zell am Harmersbach (Ortenaukreis) ist ein Hund ums Leben gekommen. Nachbarn hatten nach Polizeiangaben Rauch bemerkt, der aus dem Dach des Zweifamilienhauses aufstieg, und den Notruf gewählt. 

Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, waren keine Bewohner mehr im Gebäude. Die Einsatzkräfte retteten den verletzten Hund zunächst aus einer verrauchten Wohnung. Das Tier starb jedoch wenig später.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einer Küche im Erdgeschoss aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 100.000 Euro.

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