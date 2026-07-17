Niedrigwasser

«Rhein ist kein Wanderweg» - Warnung vor Gang zum Mäuseturm

Auch wenn der Wasserstand niedrig ist und das Wahrzeichen zum Greifen nah erscheint, lauern dort Gefahren, wie die Stadt Bingen warnt.

Der Binger Mäuseturm liegt in einer der schönsten Flusslandschaften Europas. (Archivfoto) Foto: Jörg Halisch/dpa
Der Binger Mäuseturm liegt in einer der schönsten Flusslandschaften Europas. (Archivfoto)

Bingen (dpa) - Angesichts niedriger Wasserstände im Rhein hat die Stadt Bingen vor Spaziergängen durch das Flussbett zur berühmten Mäuseturminsel gewarnt. «Trotz des niedrigen Wasserstandes ist der Rhein kein Wanderweg», sagte Oberbürgermeister Thomas Feser (CDU). 

Auch wenn der Gang durch das Binger Loch, eine Engstelle im Rhein zwischen Bingen und Trechtingshausen im Kreis Mainz-Bingen, zu der Insel mit dem Mäuseturm auf den ersten Blick machbar erscheine, sei davon dringend abzuraten, hieß es. «Ich kann nur eindringlich warnen: Das Binger Loch bleibt auch jetzt eine der gefährlichsten Stellen am gesamten Rhein», sagte Feser. 

Obwohl stellenweise Kiesbänke sowie Teile des Flussbetts sichtbar seien, blieben die Strömungsverhältnisse tückisch. Ein plötzlicher Anstieg des Wassers etwa durch vorbeifahrende Schiffe könne Menschen in dem Flussbett innerhalb weniger Minuten von festem Untergrund abschneiden. Ein Besuch des Mäuseturms sei gefahrlos mit einer organisierten Schiffstour möglich. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Mäuseturm steht auf einer Insel am südlichen Ende des Welterbes Oberes Mittelrheintal und ist ein Wahrzeichen Bingens. Seinen Namen trägt der Turm, weil einer Sage nach der Mainzer Erzbischof Hatto II. vor etwa 1.000 Jahren bei einer Hungersnot den Armen nicht geholfen, sondern sie eingesperrt in einer Scheune verbrennen lassen haben soll. Die Schreie der Sterbenden habe der Oberhirte mit dem Pfeifen von Mäusen verglichen. Daraufhin sollen Tausende der Nager den zur Insel flüchtenden Erzbischof verfolgt und in dem Turm bei lebendigem Leib aufgefressen haben.

Erbaut wurde der Turm ursprünglich wohl im 14. Jahrhundert als Zoll-Sperrsystem mit der gegenüberliegenden Burg Ehrenfels bei Rüdesheim. In Kriegen zerstört, wurde er Mitte des 19. Jahrhunderts im neugotischen Stil wieder aufgebaut.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Niedrigwasser legt Fähre lahm – Frachter mit weniger Ladung
Schiffsverkehr

Niedrigwasser legt Fähre lahm – Frachter mit weniger Ladung

Im Rheintal nutzen viele Pendler auch Autofähren. Doch es regnet zu wenig - eine ist außer Betrieb. Das kann zu Umwegen zwingen. Auch die Frachtschifffahrt spürt die Folgen des Niedrigwassers.

16.07.2026

Rhein-Pegelstand sinkt: Bald Zwangspause für Hotelschiffe?
Fallende Wasserstände

Rhein-Pegelstand sinkt: Bald Zwangspause für Hotelschiffe?

Frachtschiffe können ihre Ladung den sinkenden Wasserständen anpassen. Bei Kabinenschiffen ist das im Oberen Mittelrheintal schwieriger. Experten erklären die Hintergründe.

10.07.2026

Wasserstände am Rhein nach Regen wieder etwas höher
Wetter

Wasserstände am Rhein nach Regen wieder etwas höher

Die Wasserstände lagen in den vergangenen Tage teils kritisch niedrig. Doch je mehr es regnet, desto mehr steigen die Pegelstände am Rhein wieder.

19.04.2025

Regen könnte Wasserstand des Bodensees leicht steigen lassen
Niedrigwasser

Regen könnte Wasserstand des Bodensees leicht steigen lassen

Der Wasserstand am Bodensee ist aktuell so niedrig wie lange nicht mehr. Das könnte sich aber bald ändern. Die Wetteraussichten haben damit zu tun.

15.04.2025

Tourismus

«Rhein in Flammen» mit Feuerwerken bei Bingen und Rüdesheim

Feuerzauber hoch über dem Fluss: Bei «Rhein in Flammen» erwarten die Veranstalter wieder Tausende Besucher. Der bisher regenreiche Sommer hat dabei auch Vorteile.

06.07.2024