Rhein und Mansoori stellen Projekte der Landesregierung vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Was will Rot-Schwarz? «11+1 für Hessen» - unter diesem Titel stellen Regierungschef Boris Rhein (CDU) und sein Vize Kaweh Mansoori (SPD) ein «Sofortprogramm» der elf Ministerien und der Staatskanzlei vor. Darum geht es fünf Wochen nach dem Start der neuen Landesregierung an diesem Freitag (11.00 Uhr) in Wiesbaden. Rhein präsentiert jeweils ein Spitzenprojekt pro CDU-geführtem Ministerium sowie eines der Staatskanzlei. Wirtschaftsminister Mansoori stellt analog je ein Spitzenvorhaben der SPD-geführten Ressorts vor.