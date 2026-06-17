Millionenschaden

60 Rinder verenden bei Brand auf Bauernhof

Flammen, Rauch, Millionenschaden: Auf einem Aussiedlerhof verenden in der Nacht viele Rinder bei einem Feuer. Wie gefährlich ist der Rauch für Anwohner?

Die Feuerwehr war am frühen Morgen bereits seit sechs Stunden im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr war am frühen Morgen bereits seit sechs Stunden im Einsatz. (Symbolbild)

Oberriexingen (dpa/lsw) - Etwa 60 Rinder sind auf einem abgelegenen Bauernhof in Oberriexingen (Kreis Ludwigsburg) bei einem Brand verendet. Die Bewohner des Hofs wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Demnach stand der Aussiedlerhof beim Eintreffen der Einsatzkräfte in der Nacht bereits komplett in Brand, darunter eine Scheune mit den Rindern. Die Tiere überlebten das Feuer nicht. 

Die Löscharbeiten liefen am frühen Morgen bereits seit sechs Stunden und dauerten weiterhin an. Auch ein Hubschrauber unterstützte den Einsatz aus der Luft. Er sollte den Rauch beobachten und prüfen, ob für nahegelegene Wohngebiete eine Gefahr besteht. Vorerst habe die Feuerwehr keine auffällig erhöhten Werte festgestellt. Anwohner wurden durch die Warn-App Nina vor der starken Rauchentwicklung gewarnt. Die Polizei empfiehlt, das Gebiet zu umfahren und Fenster und Türen geschlossen zu halten.

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Der Schaden wurde auf mindestens fünf Millionen Euro geschätzt. Wie viele Bewohner zum Zeitpunkt des Brandes vor Ort gewesen seien, sei noch nicht geklärt. Auch zur Brandursache gab es noch keine gesicherten Erkenntnisse.

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