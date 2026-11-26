Riskanter Spurwechsel auf A8: Lkw-Fahrer schwer verletzt
Ein Auto zieht auf der A8 bei Pforzheim rasant vom linken Fahrstreifen nach rechts – ein Lkw muss voll bremsen, ein zweiter fährt auf. Die Polizei sucht den mutmaßlichen Unfallverursacher.
Pforzheim (dpa/lsw) - Ein riskantes Spurwechselmanöver auf der Autobahn 8 hat einen schweren Auffahrunfall ausgelöst – dabei wurde ein Lkw-Fahrer schwer verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete, wie die Polizei mitteilte.
Demnach sei am Donnerstagabend ein Auto auf Höhe der Anschlussstelle Pforzheim-West in Fahrtrichtung Stuttgart mit hoher Geschwindigkeit vom linken Fahrstreifen nach rechts gezogen, um die Autobahn zu verlassen. Ein Lkw-Fahrer habe daraufhin eine Vollbremsung einleiten müssen, hieß es weiter. Ein nachfolgender Lastwagen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Dessen Fahrer wurde nach Polizeiangaben in seiner Kabine eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.
Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Durch den Zusammenstoß trat zudem aus dem Anhänger des auffahrenden Lastwagens eine ätzende alkalische Flüssigkeit aus, die sich über alle Fahrstreifen verteilte. Die Autobahn ist wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten derzeit auf einen Fahrstreifen verengt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 100.000 Euro.