RKI: In diesem Sommer bislang 1.650 Hitzetote in Hessen

Berlin (dpa/lhe) - Im teils extrem heißen Sommer sind nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) alleine in Hessen bislang rund 1.650 Menschen an den Folgen von Hitze gestorben. Das sind schon jetzt mehr als in jedem Gesamtjahr seit 2016, was vor allem an einer extrem heißen Woche Ende Juni liegt.

In den vergangenen Jahren wurde in Hessen nur im extremen Sommer 2018 mit 1.170 Hitzetoten eine annähernd hohe Zahl erreicht, wie aus Zahlen des RKI in Berlin hervorgeht. Der diesjährige Sommer ist allerdings noch nicht vorbei, die Temperaturen sind weiterhin hoch.

Bundesweit sind in diesem Jahr schätzungsweise rund 11.900 Menschen hitzebedingt gestorben, davon rund 9.600 allein in der Woche vom 22. bis 28. Juni, als die Temperaturen an einigen Tagen vielerorts um die 40 Grad Celsius gelegen hatten. Damit sind in diesem Jahr in Deutschland bereits deutlich mehr Menschen wegen der Hitze gestorben als in jedem einzelnen Gesamtjahr seit 2016. Die meisten Hitzetoten gab es zuvor 2018 mit geschätzt rund 9.000, heißt es im aktuellen RKI-Wochenbericht zur hitzebedingten Sterblichkeit.

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Auswirkungen erst jetzt sichtbar

Die Auswirkungen dieser besonders heißen Woche sowie der Folgewoche zeigten sich erst jetzt, schreibt das RKI. Das liege auch daran, dass Temperaturen in dieser Höhe bisher in Deutschland kaum oder gar nicht vorkamen. Zudem würden bundeslandspezifische Zahlen des Statistischen Bundesamtes erst mit einer Verzögerung von fünf Wochen berichtet.